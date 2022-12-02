İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’ne yönelik eylemlerde başat rol oynayan PKK/YPG'nin sözde Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bölge halkından olması nedeniyle Barış Pınarı Harekatı bölgesi sınır hattını çok iyi bilen ve gerçekleştirdiği sızma girişimleri sınır güvenliğini tehdit eden "Kemal Pir" kod adlı İbrahim Mohammad Nasır, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynadı. Füze konusunda uzman olan Nasır, Tel Tamir'in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesinden dolayı Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik eylemlerde komuta ettiği sözde tugaydaki unsurlarla birlikte başat rol oynadı.

Kendisine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılan Nasır, gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle MİT tarafından hedef listesine alındı. Sözde tugay sorumlusu Nasır'ın tüm hareketleri ve intikalleri sahadaki MİT ajanları tarafından dikkatle izlendi. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine Nasır, MİT tarafından Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Huzeyfe Tarık Yaman


 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.