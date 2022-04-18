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MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon
MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları, MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ mensupları, Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirttikleri öğrenildi.

 

Utku Şimşek
 

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