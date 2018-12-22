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MKE Ankaragücü : 0 - Göztepe: 3

MKE Ankaragücü : 0 - Göztepe: 3
MKE Ankaragücü : 0 - Göztepe: 3

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar 

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı.  

50. dakikada sol kanattan defansın arkasına sarkan Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jerome'nin bekletmeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

57. dakikada Halil'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Castro'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

69. dakikada sol kanattan ceza sahasına inen Poko'nun pasıyla topla buluşan Halil, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

74. dakikada Mokhtar'ın ceza sahası içine yaptığı orta kaleye yönelince kaleci Beto güçlükle topu kornere çeldi.

79. dakikada Castro'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Gouffran, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. (0-3)

Stat: Kadir Has

Hakemler Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Korcan, Kenan, Kone, Alihan, Mehmet, Sedat, Faty (Putsilla dk. 58), İlhan,El Kabir (Cerci dk. 67), Mokhtar (Kehinde dk. 80), Kubilay 

Yedekler: Altay, Furkan, Heurtaux, Kaan, Mahmut, Erdem

Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Göztepe: Beto, Titi, Silva, Berkan, Alparslan, Borges, Halil (Ngando dk. 75), Castro (Tayfur dk. 90 ?), Gouffran (Yalçın dk. 83 ?), Poko, Jerome

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Erol, Cikalleshi, Samed

Goller: Jerome (dk.50), Halil (dk. 69), Gouffran (dk. 79) (Göztepe)

Sarı kartlar: Faty, Mehmet (MKE Ankaragücü), Silva (Göztepe)  

Turan Bulut - Ali Göç
 

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