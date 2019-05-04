MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar

9. dakikada Çaykur Rizespor futbolcusu Samudio rakibini çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği top Altay'ı geçti çizgi üzerinde Pazdan müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Wilfred Moke sakatlanarak yerini Thibault Moilin'e bıraktı

26. dakikada Çaykur Rizespor futbolcusu Melnjak ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Vedat Muriç kafası ile topu filelerle buluşturdu. VAR odası ile görüşen hakem Suat Arslanboğa ofsayt sebebi ile golü iptal etti.

58. dakikada Hadi Sacko'nun ceza sahasına yaptığı yerden ortasında İlhan Parlak topu ağlara gönderdi. 1-1

74. dakikada sol kanattan Boyd'nin ortasında ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

78. dakikada ceza sahasına gelen ortada İlhan Parlak'ın indirdiği topa Sadaev'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

85. dakikada Hector Canteros'un köşe ataşında ceza sahası içinde Pazdan'ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-1

90. dakikada VAR'a giden Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Çaykur Rizespor futbolcusu Vedat Muriç topu filelerle buluşturdu. 2-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Esat Sancaktar, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak (İlhan Parlak dk. 57), Ante Kulusic, Cebrail Karayel, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Michal Pazdan, Dever Orgill (Zaur Sadaev dk. 75) Hector Canteros, Wilfried Moke ? (Thibault Moulin dk. 10)

Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Kaan Uykur

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fernando Boldrin (Abdullah Durak dk. 90 ?), Mustafa Saymak (Marwane Saadane dk. 69 ?), Chidozie Awaziem, Mykola Moroziuk, Jose Samudio, Mohamed Abarhoun, Musa Çağıran (Aminu Umar dk. 74), Okecgukwu Azubuike, Dario Melnjak, Vedat Muriç

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Davide Petrucci, Çınar Tarhan, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dario Melnjak (dk. 26), Vedat Muriç (dk. 90 pen.) (Çaykur Rizespor), İlhan Parlak (dk. 59), Michal Pazdan (dk. 84) (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Musa Çağıran, Chidozie Awaziem (Çaykur Rizespor), Tyler Boyd, Mehmet Sak, Cebrail Karayel, Thibault Moulin, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim