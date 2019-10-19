MKE Ankaragücü Beşiktaş Canlı Anlatım

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ANKARAGÜCÜ 0 - 0 BEŞİKTAŞ

47' Beşiktaş ikinci yarının ilk düdüğüyle birlikte tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

46' Hakem düdüğü çaldı ve ikinci yarıya Beşiktaş başladı.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.

40' Sedat Ağçay'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Karius'ta kaldı.

35' Korcan'ın önemli bir şeyi yok oyun kaldı yerden devam ediyor.

34' Savunmanın arkasına atılan pasta Elneny ve Korcan birlikte hareketlendi. Pozisyonun ardından Ankaragücü kalecisi sakatlık geçirdi ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

28' Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördüSarı Kart - Caner Erkin

27' Beşiktaş hızlı geldi! Diaby orta sahadan aldığı topla birlikte depara kalktı. Yıldız futbolcu topla birlikte penaltı noktasına kadar ilerledi şutunda savunma rahatsız edince top kaleci Korcan'da kaldı.

26' Ankaragücü gole yaklaştı! Ceza yayı üstünde Hasan'ın yerden şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

23' Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Güven Yalçın ceza sahası içinde topla buluştu ancak vuruşu istediği gibi değildi.

22' Douglas'a faul yapan Pinto sarı kart gördü

15' Beşiktaş ilk dakikaların ardından topun üstünlüğünü eline geçirdi.

12' Ankaragücü etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Pinto kale sahasına tehlikeli bir orta yaptı ama ön direğe hareketlenen Orgill topa dokunamadı.

12' Ankaragücü etkili geldi! Sol kanatta topla buluşan Pinto kale sahasına tehlikeli bir orta yaptı ama ön direğe hareketlenen Orgill topa dokunamadı.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.

8' Sağ taraftan son çizgiye inen Lens ceza sahasına çevirmek istedi fakat savunmaya çarpan top kornere gitti.

5' Ankaragücü maçın ilk dakikalarında ön alanda baskı yapıyor.

3' Kullanılan kornerde Kulusic'in kafa vuruşu auta çıktı.

2' İlk atak Ankaragücü'den! Pinto'nun soldan ortasında top savunmadan kornere gitti.

MAÇ BAŞLADI

İlk 11'ler:

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Hasan, Faty, İlhan, Orgill.

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak