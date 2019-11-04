MKE Ankaragücü evinde yıkıldı

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Tiago Pinto'nun ortasında Dever Orgill kafa ile vurdu. Top üstten auta gitti.
30. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı penaltıyı kullanan Patrick Twumasi, kaleci Korcan Çelikay'ın müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu. 0-1
64. dakikada Hector Canteros'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ante Kulusic'in vuruşunda top üstten auta gitti.
66. dakikada Aydın Karabulut'un pasında ceza sahası dışından buluşan Stelios Kitsiou'nun vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.
67. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahasına ortasında İlhan Parlak düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1
75. dakikada Gaziantep FK savunmasının hatası sonucu ceza sahası içinde topla buluşan Dever Orgill'in şutunu kaleci Günay Güvenç iki hamlede tuttu.
80. dakikada Wilfred Moke'nin 25 metreden vurduğu topu kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada Patrick Twumasi'nin ortasında cezasahasında topa iyi yükselen Papy Djilobodji topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Wilfred Moke, Ricardo Faty (Cebrail Karayel dk. 46) , İlhan parlak, Hector Canteros, Aydın Karabulut (Hasan Kaya dk. 90+1 ?), Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Zaur Sadaev, Alper Önal
Teknik Direktör: Hayrettin Aksoy
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Raman Chibash, Souleymane Diarra (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Jefferson Nogueira (Bartlomiej Pawlowski dk. 61), Güray Vural (Kenan Özer dk. 80), Papy Djilobodji, Patrick Twumasi
Yedekler: Yuri Lodygin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Mariusi Ninel Sumudica
Goller: İlhan Parlak (dk. 67) (MKE Ankaragücü), Patrick Twumasi (dk. 30 pen.), Papy Djilobodji (dk. 90+3) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Tiago Pinto, İlhan Parlak (MKE Ankaragücü), Papy Djilobodji, Souleymane Diarra (Gaziantep FK)