MKE Ankaragücü Fenerbahçe Canlı Anlatımı

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MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 0 FENERBAHÇE

İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

35' Fenerbahçe'de Gustavo uzaktan köşeye çok sert vurdu. Kaleci Fridrich uzandı ve gole izin vermedi.

31' Fenerbahçe atağında Dirar'ın ceza sahasına ortasında top yükseklik kazandı. Muriqi arkası dönük vuruşunu yapmak istedi kaleci Friedrich hata yapmadı.

25' Ankaragücü'nde Mihalak bir anda Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. Mihalak Altay'la karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Altay gole izin vermedi.

18' Fenerbahçe Ozan Tufan'la beraberlik golüne yaklaştı. Ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan'ın yerden vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.

13' Ankaragücü, Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti!Gol - Saba Lobjanidze

11' Ankaragücü gole çok yaklaştı! Lobjanidze sağ kanatta çizgiye indi. Rakiplerinden sıyrılıp ortasını yaptı. Rodrigues kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

4' Jailson'un pasında arka direkte topla buluşan Kruse dar açıdan şutunu çekti. Kaleci Friedich üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe etkili geldi! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan önünü açtı, şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

1' İlk düdük geldi karşılaşma başladı!

MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Friedrich, Pinto, Kulusic, Kubalas, Kitsiou, Lobjanidze, Lukasik, Michalak, Faty, Sedat, Rodrigues.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Vedat.