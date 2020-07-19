MKE Ankaragücü küme düştü

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü 2017-2018 sezonunda çıktığı Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'den en son 2011-2012 sezonunda düştü

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda yaşadığı maddi kriz sebebi ile birçok futbolcusunu kaybetmiş, alt yapıda oynayan futbolcular ile ligi tamamlamak zorunda kalmıştı. Başkent ekibi, 2011-2012 sezonunun 28. haftada, 25 Şubat 2012'de deplasmanda oynadığı maçta Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olarak 1. Lig'e düşmüştü. Burada da aynı sıkıntılarla mücadele eden ve bir türlü kendini toplayamayan Başkent ekibi, 2012-2013 sezonunda 1. Lig'e veda etti. MKE Ankaragücü, düştüğü 2. Lig'den ise 2016-2017 sezonunda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde şampiyon olarak tekrar 1. Lig'e yükseldi.

6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e döndü

2017-2018 sezonunda 1. Lig'e teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Başkent temsilcisi ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig'i Çaykur Rizespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak 6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Rivas'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Ferhat'tan geri döndü. Dönen topla buluşan Faty'nin şutu ise kalecide kaldı.

31. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içerisine yerden ortasında müsait pozisyonda Bünyamin Balcı topu auta gönderdi.

33. dakikada Antalyaspor savunmasının arkasına gönderilen topu önünde bulan Rivas'ın vuruşunu kaleci Ferhat Kaplan kurtardı.

47. dakikada Pinto'nun kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kulusic'in kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan topu kurtardı.

63. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Ferhat Kaplan kornere tokatladı.

69. dakikada Amilto'nun yerden ortasında Fredy'nin şutunu kaleci Friedrich kurtardı.

70. dakikada Pinto'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Rivas'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

90+2. dakikada Fredry'nin ara pasında topla buluşan Jahovic kaleci Friedrich'in sağından topu filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik (Sedat Ağçay dk. 86 ?), Lobjanidze (Atilla Turan dk. 86), Scarione (İlhan Parlak dk. 66), Michalak (Orkan Çınar dk. 76), Rivas

Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak (Chico dk. 68), Ufuk Akyol (Fredy dk. 61), Yekta Kurtuluş (Leschuk dk. 90 ?), Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic

Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Mevlüt Han Ekelik, Grando, Mustafa Acar, Ndinga, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Jahovic (dk. 90+2) (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Yekta Kurtuluş (dk. 90) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Pinto, Pazdan, Kulusic, Faty (MKE Ankaragücü), Jahovic (Antalyaspor)

Türk futbolunda 110 yıllık mazisi olan MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala lige veda etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sarı-lacivertli futbolcular adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan futbolcular uzun süre sahadan ayrılmadı.

Süper Lig'den en son 2011-2012 sezonunda düştü

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda yaşadığı maddi kriz sebebi ile birçok futbolcusunu kaybetmiş, alt yapıda oynayan futbolcular ile ligi tamamlamak zorunda kalmıştı. Başkent ekibi, 2011-2012 sezonunun 28. haftada, 25 Şubat 2012'de deplasmanda oynadığı maçta Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olarak 1. Lig'e düşmüştü. Burada da aynı sıkıntılarla mücadele eden ve bir türlü kendini toplayamayan Başkent ekibi, 2012-2013 sezonunda 1. Lig'e veda etti. MKE Ankaragücü, düştüğü 2. Lig'den ise 2016-2017 sezonunda teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde şampiyon olarak tekrar 1. Lig'e yükseldi.

6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e döndü

2017-2018 sezonunda 1. Lig'e teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Başkent temsilcisi ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig'i Çaykur Rizespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak 6 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e yükselmişti.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim