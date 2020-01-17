MKE Ankaragücü sahasında kaybetti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Tiago Pinto'nun ara pasında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

30. dakikada İlhan Parlak'ın ortasında Ricardo Faty'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

42. dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

14. dakikada Tiago Pinto'nun ara pasında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thuram topa dokunamadı.

17. dakikada Milosevic'in yerden şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti.

30. dakikada İlhan Parlak'ın ortasında Ricardo Faty'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

42. dakikada Alper Uludağ'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top az farkla auta gitti.

57. dakikada Cebrail Karayel'in ortasına yükselen Ricardo Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada Oscar Scarione‘nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında topa iyi yükselen Miya'nın kafa vuruşunda direkten dönen topu Pazdan kornere çıkardı.

90+1. dakikada Bajic'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Shengelia yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Ricardo Faty (Hector Canteros dk. 87 ?), Wilfred Moke (Alper Önal dk. 46), Sedat Ağçay (Hasan Kaya dk. 70), Stelios Kitsiou, İlhan Parlak, Oscar Scarione

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Alihan Kubalas, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Ender Aygören, Zaur Sadaev, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Shengelia dk. 87), Milosevic, Dacı (Miya dk. 64), Thuram (Bajic dk. 81 ?)

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Jevtovic, Uğur Demirok, Hadziahmetovic, Zuta, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Shengelia (dk. 90+1) (Konyaspor)

Sarı Kart: Milosevic (Konyaspor)

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)