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MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku

MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde koronavirüs şoku yaşanıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde başlayan MKE Ankaragücü'nde, bir çalışanda korona virüse rastlandı. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Korona virus (Covid-19) taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre Kartal
 

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