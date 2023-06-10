MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

MSB acı haberi duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den son dakika açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Vali Şahin, 'Saat 08.45 sıralarında MKE'ye bağlı fabrikamızda dinamit yapımında hazırlanan böloümde bir patlama meydana gelmiş, maalesef 5 işçimiz hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet savcılarımız inceliyor. Daha geniş açıklamaları, net bilgileri sizlerle paylaşacağız. Çalışan 5 işçi var. Göçük altındaki işçilerin tamamına ulaşıldı.' ifadelerini kullandı. "Kimyasal tepkime olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaati var." diyen Şahin, Cumhuriyet savcılarımız teknik çalışmalarına devam ediyorlar.' dedi.

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