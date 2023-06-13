MKE şehidi Ahmet Ünal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçilerden Mehmet Kutlu, İhsan Küçükerdem, İbrahim Özdemir, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir hayatını kaybetmişti. Şehitlerden Ahmet Ünal için Sincan Cimşit Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ünal'ın cenaze töreninde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, çok sayıda askeri ve MKE personel ile yakınları ve ailesi yer aldı. Ünal'ın ay yıldızlı tabuta sarılı naaşı kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.