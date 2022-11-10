MLKP terör örgütü şüphelisi Edirne'de yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetler çerçevesinde, MLKP silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve el değiştirme suçlarından aranan N.Ç.K. yakalanıp gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan N.Ç.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Basmacı



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