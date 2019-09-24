MLPCare ‘EMEA'nın en iyisi' seçildi

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla Türkiye'nin en yaygın sağlık grubu olan MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) kurumsal yönetişim, mali yönetim ve yatırımcı ilişkilerine yönelik çalışmalarındaki başarısı Institutional Investor tarafından ödüle layık görüldü. Institutional Investor'ın, 12 binden fazla yatırım profesyonelinin katılımıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bölgedeki (EMEA) 20'den fazla sektörden 400'e yakın şirketi ve yöneticilerini değerlendirdiği Gelişen EMEA'nın Yönetim Ekibi 2019 araştırması sonucunda; MLP Care, bölgeden yalnızca 44 şirketin yer bulabildiği ‘En İtibarlı Şirketler' listesinde yer aldı.

MLP Care, listenin sağlık teknolojileri ve hizmetleri kategorisinde liderliğe üstlendiği kaydedildi. Grup, kategorinin ‘En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı' başlığında yer almayı başaran iki şirketten biri oldu ve birinci olarak yer aldı. Ayrıca kategorinin ‘En iyi CEO', ‘En iyi CFO' ve ‘En iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli' başlıklarında tüm şirketler arasından yalnızca MLP Care yöneticileri derecelendirmeye layık görüldü. Böylece grup en yüksek puanı alarak, tüm sektörlerin bulunduğu liste içinde zirveye çıktı ve birinciliği 2 şirketle paylaştı.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muharrem Usta, konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Henüz halka arzımızın ilk yılında olmamıza rağmen yatırımcılara yönelik süreçlerimizi hassasiyetle ve her zaman daha iyisini hedefleyerek kurguluyoruz. Tüm gayretimiz yatırımcılara yönelik uygulamalarımızda en yüksek çizgiye ulaşarak; bu alanda yalnızca ülkemizde değil, dünyada rol model kurumlardan biri olmak. Bu çabalarımızın uluslararası arenada prestije sahip platformlar tarafından takip edilmesinden ve elde ettiğimiz başarının ödüllerle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.