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Mobil 1 Center hedef büyüttü

Mobil 1 Center hedef büyüttü
Mobil 1 Center hedef büyüttü

Mobil Oil Türk, Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2020 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda şirket, Bursa’da Ertan Uçar Garaj ismiyle üçüncü merkezini açtı.

Mobil Oil Türk A.Ş., yağ değişim ve bakım hizmeti verdiği Mobil 1 Center'ları Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Marka, yıl sonuna kadar Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2020 yılı sonuna kadar 85'e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda şirket, Bursa'da yer alan üçüncü Mobil 1 Center yağlanma merkezini (Ertan Uçar Garaj) Şubat ayı itibariyle hizmete açtı.

Yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunulduğu belirtilirken, lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü 15 dakikada sağlandığı bildirildi.

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