Mobil aşı araçları köylerde

Düzce'de geçtiğimiz günlerde Vali Cevdet Atay'ın koordinesinde ‘Aşı Seferberliği' başlatıldı. Mobil aşı araçları vatandaşın ayağına kadar gidiyor. Tüm ilçe merkezlerinde yoğunluk olan bölgelerde Belediyelerinde verdiği destekler ile oluşturulan Mobil Aşı merkezlerinde binlerce kişi aşılanmaya başladı. Köylerde de Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı'nca muhtarlar tarafından belirlenen noktalarda aşılama yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Vali Yardımcısı Haluk Demir, Cumayeri'ne bağlı ordulukaradere köyünde oluşturulan Mobil Aşı merkezini ziyaret ederek aşıların yapıldığı alanda çalışmaları inceledi.

Enes Bektaş

