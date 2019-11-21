Mobil bankacılık uygulamaları kullanıcı bağlılığında en yüksek puanı aldı

Mobil ölçüm, sahtekarlık önleme ve siber güvenlik sektörünün lideri olan Adjust, Mobil pazar verileri ve analizleri yapan App Annie ile birlikte Mobil Finans Raporu 2019'u yayımladı.

1 Ocak- 20 Haziran tarihleri arasında 36 ülkeyi ve 90'dan fazla uygulamayı kapsayan araştırma sonuçlarına göre, Asya-Pasifik ülkeleri finans uygulamaları kullanımında lider olsa da batı pazarları önemli bir büyümeye hazır görünüyor.

Asya'daki finans uygulamalarının indirilme sayısı, son 4 yılda 4 kat büyüdü. 2014'te 383 milyon olan indirmeler 2018'de 1.84 milyar oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da finans uygulamalarının kullanım oranları yüksek bir büyümenin ilk aşamalarında. Tüketicilerin mobil bankacılığa olan ilgisi ve kullanıcı odaklı hızlı finans hizmetleri sayesinde gittikçe hızlanan mobil uygulama bankacılığı, bu bölgelerin ‘olağanüstü' bir büyümenin eşiğinde olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar, finans uygulamalarının güçlü bir bağlılık kuruyor

Genel olarak bakıldığında, bankacılık uygulamalarının performansları diğer kategorilere göre daha istikrarlı oldu. Bankacılık uygulamalarının kullanıcıları elinde tutma eğrisi, kullanıcıların uygulamayı bırakma işaretleri gösterdiğinde; onları yeniden hedeflemek için bir çok fırsat sunuyor.