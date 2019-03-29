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Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te
Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

Çok sayıda hizmetin yer aldığı ve her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam eden E-Devlet'te artık Mobil hat abonelik başvurularıda sistem üzerinden yapılabilecek.Konu ile ilgili duyuruyu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Twitter üzerinden açıkladı.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada; 'E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek' denildi.

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