Mobil kullanıcılara bayram hediyesi

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Kurban Bayramı'na özel olarak başlattığı ve 3 ay sürecek yeni kampanyasında, mağazalarına gelen tüm müşterilere 3 GB mobil internet hediye edilecek.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Özel günleri Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştirerek müşterilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılmaya odaklanıyoruz. Kurban Bayramı'na özel olarak başlattığımız ve Eylül sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarımıza gelen tüm müşterilerimize ayda bir kereye mahsus 3 GB mobil internet hediye edeceğiz. Müşterilerimizin bayram sevincini paylaşıyor ve tüm müşterilerimizi bayram hediyeleri için mağazalarımıza bekliyoruz” dedi.