Mobil Oil Türk cinsiyet eşitliğini WIN ile dengeleyecek

Mobil Oil Türk A.Ş., kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla örnek bir çalışmaya imza atarak, cinsiyet eşitliğini temel alan faaliyetlerini global alanda sürdüren WIN (Women's Interest Network-Kadınların Destek Ağı) yapılanmasını Türkiye'de hayata geçirdi. Bu kapsamda WIN yapılanmasının hedeflerini ve faaliyetlerini anlatmak amacıyla Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında düzenlenen etkinliğe; çok sayıda Mobil Oil Türk A.Ş. çalışanı katıldı. Etkinlik için Türkiye'ye gelen şirketin Global Satış, Pazarlama İş Geliştirme ve Etkinleştirme Müdürü Claire Madden, kadın çalışanların küresel iş gücünün yüzde 40'ını, üst düzey iş liderlerinin ise yüzde 24'ünü oluşturduğunu söyledi.

Dünya Ekonomik Fonu Küresel Cinsiyet Raporu'nun Türkiye verilerine değinen Madden, "Küresel Cinsiyet İndeksi'nde 149 ülke arasında Türkiye 130'uncu sırada. Türkiye'deki kadın nüfusunun yüzde 36'sı aktif olarak iş hayatında. Yüzde 15'i işgücünde kıdemli rollere sahipken, parlamento ve devlet idaresinde çalışanların oranı ise yüzde 17" diye konuştu.

"2030'da kadınların küresel işgücündeki payının yüzde 37,6 olacağı tahmin ediliyor" açıklamasını yapan Madden, "Eşitliğin kalitesi her şirketin her departmanında artırılmalı. Farklı bakış açılarını çoklu şekilde ele almak gerekiyor. Böyle olduğu takdirde aynı resme bakabilir ve farklılıklar görebiliriz. Yenilikçi takımlar oluşturmak, rekabetçiliği de daha kaliteli kılacaktır. İş hayatındaki dinamikleri değiştirmek için iş akış mantığını değiştirmek gerekiyor. Kendilerini iş hayatında daha iyi ifade eden kadınlar, olası problemlerin çözümü, organizasyon yeteneği, değişikliklere kolay adapte olma, takım yönetme gibi iş hayatında kilit unsur olarak yer alan pek çok noktada başarılı olabiliyorlar" dedi.

"WIN hem kadınlara hem erkeklere fayda sağlıyor"

Mobil Oil Türk A.Ş. Global Süreç ve Proje Danışmanı ve WIN Organizasyonu Türkiye Lideri Didem Torun ise WIN yapılanmasının şirketin bünyesinde çalışan tüm kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

WIN'in yalnızca kadınlara yönelik bir oluşum olmadığının altını çizen Torun, "WIN faaliyetlerini 10 yılı aşkın süredir; dünya çapında 50'den fazla merkezde sürdürüyor. Kişisel etkinliği ve mesleki gelişimi daha iyi noktalara getirmek için yürütülen çalışmalara sponsorluk etmek, bireylerin fikirlerini, deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak, çalışanların birbirlerinden destek almaları için ağlar oluşturmak ve bu kapsamla hazırlanan mentorlük uygulaması, iş ve iş dışı hayatın dengeli bir şekilde götürülmesi ve sosyal sorumluluk projeleri WIN'ın başlıca çalışma alanları arasında yer alıyor" diye konuştu.

"WIN ile rol model olacağız"

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç de WIN yapılanması ile birlikte kadın çalışan sayısını daha da artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Bizim gibi erkek çalışanların ağırlıklı olduğu enerji ve petrol sektöründe; kadın çalışanların sayısının artırılması ve sayıların dengelenmesi çok önemli" ifadelerini kullanan Bilgiç, "Cinsiyet, din, dil, ırk, etnik kimlik gözetmeksizin eşitliğe çok önem veren bir şirketiz. Biz Türkiye'nin geleceğinin kız çocuklarının okumasından ve toplumda ve iş hayatında iyi yerlere gelmesinden, ekonomik olarak bağımsızlıklarını kazanmalarından geçtiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımızı da bu düşüncelerimizden yola çıkarak özelleştiriyoruz. Eğitim hayatına teknik liselerde ve mühendislik fakültelerinde devam eden kız-erkek öğrenci sayısında denge sağlanmasının, gelecek için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çeşitli okullarda sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. WIN ile de bu projelerimizi bir adım daha da ileri taşıyarak; hem kurum içerisindeki cinsiyet eşitliğini artırmayı hem de oluşturulan sinerji ile bu konuda çevremize rol model olmayı hedefliyoruz” dedi.

WIN organizasyonunun Türkiye'deki kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmasına yardımcı olacağını vurgulayan Bilgiç, yapılanma altında yer alan komitelerin de Mobil Oil Türk A.Ş. çalışanlarının gelişimine destek olmak amacıyla çalışmalar yürüteceğini dile getirdi.