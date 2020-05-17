İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilya atölyesi küle döndü

Mobilya atölyesi küle döndü
Mobilya atölyesi küle döndü

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında iş yeri küle döndü. Paniğe neden olan yangını mahalleliler sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerindeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesine gelmesinin ardından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin etkilediği elektrik kablolarının akımı kesildi. Paniğe neden olan yangını mahalleliler ise sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi. Yine bölgede toplanan vatandaşlar, alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerini alkışladı. Yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle araştırma başlattı.

Burak Yalman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.