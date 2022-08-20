İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi
Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasının imalathane kısmında çıkan yangın çok sayıda ekibi harekete geçirdi.

Mobilya fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, yangın, organize sanayi bölgesi 2. kısmında bulunan bir mobilya fabrikasının kapı imalat bölümünde elektriğin şase yapması sonucunda yangın meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol atına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Maddi zararın oluştuğu imalathanede, ekipler yangınla alakalı inceleme başlattı.

Volkan Kaplan - Muhammed Caner Atalay
 

İLGİLİ HABER
Samsunda yangın: Facianın eşiğinden dönüldü Samsun’da yangın: Facianın eşiğinden dönüldü
İLGİLİ HABER
Bursada orman yangını Bursa'da orman yangını
İLGİLİ HABER
İspanyanın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu
İLGİLİ HABER
Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Fabrika yangınındaki hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Bursada yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı Bursa’da yangın, 3 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.