Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 2,6 milyar dolar ihracat yapan Türk mobilya sektörünün hedefinin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu söyledi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk mobilya sektörü olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve en büyük payın Marmara Bölgesi'ne ait olduğunu belirtti. Mobilya ihracatının 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu bildiren Güleç, söz konusu ihracatın yüzde 64'ünün Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirildiğini vurguladı.