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Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde sabaha karşı çıkan yangında işyeri alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye, 3 saat süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 16. Sokak'ta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen yangın bütün binayı sardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına dört bir koldan müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu 3 saat içerisinde yangını kontrol altına alabildi. Yangın sonucu imalathanede bulunan tüm malzemeler yanarak kül olurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Seyfettin Aras

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