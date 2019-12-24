Mobilya ithalatı yüzde 12 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyen Mission Mobilya'ya göre 2019'un ilk 10 ayında mobilya ithalatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 466 milyon dolardan 413 milyon dolara geriledi. 2019'da Türkiye'nin en çok mobilya ithal ettiği ülke olan İtalya'da yüzde 18, Almanya'da 25, Çin'de yüzde 21 ve Polonya'da yüzde 11 düşüş görüldü. Son bir yılda mobilya ihracatında ilk dört sırayı alan bu ülkelerden, Türkiye'nin temin ettiği mobilya ürünlerinde toplam 45 milyon dolarlık azalma yaşandı.

Yerli mobilyaya ilgi artıyor

Mobilya ithalatındaki düşüşte temel nedenin artan döviz kurları ile yerli mobilyaya artan ilgi olduğunu ifade eden Mission Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şahin, "Yerli mobilya pek çok yönden ithal mobilyayı sollamış durumda. Malzeme kalitesi ve uygun fiyatın yanı sıra modern çizgilere sahip güçlü tasarımlar yerli mobilyanın ithal mobilyaya göre tercih edilmesinde büyük rol oynuyor. Özellikle yerel motiflerle süslenen modern tasarımlar tüketicilerin gözüne ithal ürünlerden daha çok hitap ediyor" dedi.

"İtalya'yı tasarım, Çin'i ucuzluk öne çıkarıyor"

Dünya mobilya üretiminde Çin yüzde 40'a yakın pay alırken ABD yüzde 12, Almanya yüzde 5, İtalya ve Hindistan ise yüzde 4 ile üst sıralarda yer alıyor. Çin'inin bu büyük payında maliyet avantajının etkili olduğunu belirten Şahin, "Çin diğer sektörlerde olduğu gibi mobilyada da ucuz ürünleriyle büyük bir paya sahip. Bunun yanı sıra Türkiye'nin de en çok mobilya ithal ettiği ülke olan İtalya'yı tasarım ürünleri öne çıkarıyor. Tasarım mobilyalar İtalyan markaların dünyaya katma değeri yüksek ürünler pazarlamasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye modern mobilyaya farklı bir boyut getirebilir"

Türkiye'nin mobilyacılıkta dünyada önemli bir yere sahip olduğunu ve tecrübesini yeni trendlere de uyarlayabileceğini söyleyen Şahin, "Türkiye halihazırda avangard ve klasik mobilyada dünya genelinde bir üne sahip. Türk ustaların elinden çıkan el işçiliği mobilyalar dünyanın dört bir yanında otelleri, malikaneleri ve sarayları süslüyor. Modern mobilyada ise el işçiliğinin yerini tasarım alıyor. Üretim öncesi tasarım çalışmalarına önem verilmesi bu noktada oldukça önemli. Mission Mobilya olarak modern mobilyada tüketicinin beklentileriyle doğru ölçüde mobilyalar üretilmesiyle, modern Türk mobilyası dünyada ses getirebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.