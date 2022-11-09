Mobilya yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik istikametine doğru seyir halinde Nazım Akoğlu idaresindeki 55 AET 314 plakalı mobilya yüklü kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü aracı yolun sağına çekti. Yangın 112'ye bildirilirken, araçtaki işçiler kamyonetin kasasındaki mobilyaları hızla boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Furkan Abrek Ünal – Cem Güngörmüş

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