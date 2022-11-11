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Mobilyada indirime yoğun ilgi

Mobilyada indirime yoğun ilgi
Mobilyada indirime yoğun ilgi

Bayrampaşa’daki bir mobilyacılar çarşısındaki yüzde 70 indirim vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çarşıya gelenler indirimden memnun olduklarını dile getirirken, indirimin Aralık ayına kadar süreceği belirtildi.

Mobilyada indirime yoğun ilgi - Tıkla İzle

Son zamanlarda fiyat artışlarındaki hızın kesilmesinin ardından indirim haberleri de yüzleri güldürüyor. Mobilya sektöründeki çarşıların kış ayına girerken indirim kampanyaları ile bu sürece katkıda bulunuyor. Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı'nda da bu ay başında başlatılan yüzde 70'e varan indirimler yoğun ilgi görüyor.

İlk etapta belli mağazalarda geçerli olan indirim kampanyasına şimdi çarşı da bulunan bütün mağazalar katıldı. Ürünlerinin kalitesine güvenen çarşı esnafı taleplerin yoğunluğuna yetişemediklerini söyledi. İndirimlerin Aralık ayına kadar devam edeceğini belirten Genel Müdür Murat Cenger, "Buraya gelenler elleri boş dönmeyecek" diye konuştu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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