Modacı Alexandra Ceylan'ın spor sevdası

Geçtiğimiz günlerde bir köpeği otomobilin altında ezilmekten kurtarmak isterken ayağını kıran ve acil ameliyata alınan Alexandra Ceylan, Ukrayna'ya gidemediği için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Başarılı manken ve modacı, "Ayağına takılan platinin çıkartılması için bugün itibarıyla yeniden ameliyat masasına yatacağım. Ukrayna'ya gidemesem de kalbim ve dualarım hep sporcularımızla olacak. Boksörlerimize güvenim tamdır. Ülkemize büyük başarılara döneceklerinden eminim. Onların elbise tasarımlarını da ben yaptım. Umarım onlara uğur getirir" dedi.