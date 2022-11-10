Modacı ve Tasarımcı Andıç, bir ilki gerçekleştirecek

Ünlü Modacı ve Tasarımcı Cafer Andıç, bir ilki gerçekleştirecek. Andıç, mayıs ayında yapacağı defilede 50 ünlü modelin yanı sıra 5 down sendromlu, 5 epilepsi hastası, 5 kimsesiz yurdunda büyümüş kız çocuğu ve modelliğe yön vermiş ama yapamamış 5 kız çocuğunun yer alacağını söyledi. Yapacağı çalışma için özel bir ekip kuran Andıç, defilenin moda turizminde çok ses getireceğini ifade etti. Andıç, sponsor almadan kendi imkanlarıyla yapacağı defilede mor bir halı üzerinde parçalarını sergileyecek.

“Podyumda Özge Ulusoy, Wilma Elles gibi ünlü isimler de yer alacak”

Modacı ve Tasarımcı Cafer Andıç, mayıs ayında yapacağı defilede, podyumda herkesin heyecanla izleyeceği ve yakından görmek istediği mankenlerin olacağını söyledi. Ünlü mankenlerle görüşmelerinin devam ettiğini belirten Andıç, “50 modelimiz olacak. Görüşmelerim devam ediyor ama birkaç isim vermem gerekiyorsa, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Ece Gürsel gibi isimler olacak” dedi.

“Defile mayıs ayının son haftası gerçekleşecek”

Defilenin mayıs ayının son haftası olacağını söyleyen Andıç, “Çalışmalarım hızla devam ediyor. Bunun için de özel bir ekip kurdum. Türkiye için büyük moda alanında hem de moda turizminde çok ses getirecek bir defile olacak. Defilemiz mayıs ayının son haftasında gerçekleşecek” diye konuştu.

“Dünyada bir ilki gerçekleştireceğim”

Dünyada bir ilki gerçekleştireceğini dile getiren Modacı ve Tasarımcı Cafer Andıç, “Dünyada bir ilki gerçekleştireceğim. Bunun çok araştırmasını yaptım. Burada 50 tane modelimiz olacak. Bunun 20 tanesi üst düzeyde model olacak. 20 tane de ekstra özel çocuklarımız olacak epilepsi, down sendromlu çocuklarımız da olacak. Mor bir halı üzerinde güzel bir defileye imza atacağım. Hiçbir destek hiçbir sponsor almadan tamamen bireysel gücümle yapacağım” ifadelerini kullandı.

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