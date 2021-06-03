Modacıdan sağlık çalışanlarına gelinlik jesti

Gaziosmanpaşa'da modaevi olan Serhat Çağırtekin, korona virüs nedeniyle çok yorulan ve büyük emek harcayan sağlık çalışanları için bir sürpriz hazırladı. Çağırtekin, 100 gelin adayına gelinlik hediye etmek için kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden de kampanyasını duyuran Çağırtekin'e çok sayıda sağlık çalışanı ulaştı. Moda evine gelen sağlık çalışanlarına istediği gelinlik hediye edildi. Çağırtekin, ayrıca işlettiği düğün salonun da 3 çiftin de düğünü ücretsiz gerçekleştirme sözü verdi.

Modacı Serhat Çağırtekin, “Covid sürecinde benim de çok sayıda yakınım hastalığı atlattı. Onların neler yaşadıklarını, hastaneye gidip geldiklerinde sağlık çalışanlarının da çok zorlu bir süreçten geçtiklerine şahit olduk. Daha önce de böyle bir kampanya gerçekleştirdik. Çok ilgi gördüğü için ikincisini gerçekleştirdik. Umarım diğer moda sektöründeki arkadaşlara da örnek oluruz. Sağlık personelimiz hep hastaların yanındaydı.

Şimdi biz onların yanındayız. Mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Biz onlara seçtiriyoruz. Onların istedikleri gelinlik olsun istiyoruz. Ben her birine çok çok teşekkür ederim. Çok emek verdiler. Biz şimdi elimizden ne geliyorsa yapmak istedik. İl dışında sağlık çalışanlarımızı da beğendiklerini kargoyla ulaştıracağız. Çok yoğun ilgi var. Düğün davet salonu işletiyorum. 3 çifte salon hediye etmek istiyorum” dedi.

Gelin adayı sağlık çalışanları ise çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine yardımcı olan modacıyı alkışladı.

Murat Horoz