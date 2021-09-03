Modanın aranan siması: Dilara Alisa

Yazın trendleri, kış renkleri, sonbahar tarzı ve bunun gibi bir çok yenilik ve paylaşım Dilara Alisa'nın instagram adresi ile modayı takip etmek keyifli bir hal alacak.

"Modayı takip etmek daha zevkli olacak"

Modayı takip etmenin daha çok keyif vereceğini ifade eden Dilara Alisa, "Moda severlerin kafası en çok da sürekli değişen tarzlar nedeniyle karışmaktadır. Çoğu moda sever sürekli değişim gösteren tarzları yakalayamamaktan korkar. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Dilara Alisa‘nın Instagram hesabı sayesinde tüm moda tarzlarına hakim olacaksınız. Sürekli yeni projeler üreterek modaya en içten bir şekilde dokunmaya çalışan Dilara Alisa ile moda hayatınıza tamamen farklı bir renk katacaksınız" dedi.

"Sokak hayvanlarının barınaklarına bağış"

Yapmış olduğu yardımlar ve projeler ile bir çok hayvan ve insanın hayatına dokunan Dilara Alisa, hayvanseverliğiyle de oldukça tanınıyor. Bir çok barınağa ve hayvan severe bağışta bulunan Alisa, sasha isminde bir köpeğe yuva oldu. Alisa, sokak hayvanları için de tüm desteği gözü kapalı bir şekilde sağlıyor.

"Modaya bakış açınız tamamen değişecek"

Alisa, yeni renkler ve zevklerle insanların modaya bakış açısının tamamen değişeceğini ifade ederek, "Dilara Alisa ile modayla yeniden tanışacağınızı söyleyebilirim. Hem bir moda ikonu olup hem de bir çok projeye imza atıyoruz. İnsanların modaya bakış açısını tamamen değiştirecek, onların gardrobununa yeni renkler ve zevkler katacağız" şeklinde konuştu.

"Dilara Alisa‘'yı takip edin, eğlenirken ögrenin"

Alisa, "Eğer eğlenmeyi ve eğlenirken de yeni bilgiler edinmeye seviyorsanız Dilara Alisa‘nın Instagram hesabını ya da web sitesini takip ederek, hem eğlenerek hem öğrenebilirsiniz. Keyfinize keyif katacak bu iki adresi de kendinize yeni bir adres olarak eklemeniz size tavsiyelerimizden birisidir. Boş zamanlarınızda sizleri farklı bir dünyaya götürecek bu iki hesap sayesinde kalbiniz adeta modada atacak. Moda ile bir olacak, çevrenizdekileri değişen ve renklenen tarzınız ile etkileyeceksiniz" diye konuştu.