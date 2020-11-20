Model uydu yarışmasında birinci olan Amasyalı liselilerin hayalleri büyük

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin kurduğu SAC05 Model Uydu Takımı yarışmada büyük başarı göstererek 119 takım arasında birinci seçildi. Başarılarını kutlayan öğrencilerin hayalleri ise Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydularının yapımıyla kullanımında görev almak.

NASA tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen CanSat Competition model uydu yarışmasında geçen yıl Türkiye'ye birincilik kazandıran İstanbul Teknik Üniversitesinden Apis Arge takımının organizesinde Türkiye'nin ilk CanSat yarışmasında gerçek uydu sistemlerinin tasarlanması, üretilmesi ve çalışma prensiplerinin yansıtılması amaçlandı. Yarışmaya Amasya'dan Yavuz Bülent Yurduseven, Fethi Berke Kurt, Burak Özçelik ve Hakan Barış Pazar katıldı. Öğrenciler, Bilgisayar Öğretmeni Bahadır Özen'in danışmanlığında yarışmanın hazırlıklarını ve uydularının kurulumunu korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evden internet üzerinden görüşmelerle gerçekleştirdi. Yarışmanın online olarak düzenlenen finalinde boşluğa bıraktıkları uydunun paraşütle başarılı şekilde iniş yapmasını sağlayan öğrencilerin çabaları yarışma jürisi tarafından takip edildi.

Uzay ve havacılık alanında bilgisayar, yazılım, elektronik ile mekanik temelli mühendislik disiplinlerinin bir arada kullanıldığı yarışma için son günlerdeki denemelerini okul bahçesinde yaptıklarını anlatan takım kaptanı Yavuz Bülent Yurduseven, hedeflerinin ileriki yıllarda yerli ve milli haberleşme uydusu yapımıyla kullanımında görev almak olduğunu belirtti.

Projenin danışman öğretmeni Bahadır Özen ise yarışmaya katılmalarına sponsor desteği sağlanması dolayısıyla Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun'a teşekkür etti.

Murat Çelik