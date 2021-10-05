Modifiye tutkunu sürücüler cezadan kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı üzerinde modifiyeli, abartı egzozlu ve orijinali ile oynanmış araçlar üzerinde denetim yaptı. Yapılan uygulamada kural dışı modifiye, ön cam filmi, abartı egzoz, yanlış ışıklandırma, kural dışı teknik özellik değişimi ve ses kontrolü yapıldı. Uygulamada ayrıca trafik kurallarını ihlal eden diğer sürücülere de ceza yazıldı. 1 saat süren uygulamada 14 araç ve sürücüsüne 3 bin 36 TL idari para cezası kesildi.

“Aracımı 2 yıldır böyle kullanıyorum, ilk kez ceza yedim”

Aracın yayları kesik olduğu ve yere yakın olduğu için ceza yiyen otomobil sürücüsü Yiğit Diyarbakır, “Araç basık olduğu için ceza kestiler. Bu zamana kadar vardı ama 2 senedir arabayı Samsun'da bu şekilde kullanıyorum. Çevirme yaptılar, ceza keseceğiz diyorlar. 2 senedir en az 50 kere çevirmeye girdim. Daha önce yazmadıkları cezayı şimdi nasıl yazıyorlar anlamadım. O zaman bu zamana kadar beni kimler çevirdiyse onlar da görevini tam yapmamış demektir. Plakamdan daha önce girdiğim çevirmelere baksınlar ve ceza yazmayanları görsünler. Demek ki bundan önceki kişiler görevini iyi yapmıyorlarmış” dedi.

Derse yetişmek için dese de cezadan kurtulamadı

Plakası yerinde olmayan üniversite öğrencisi genç ise “Plakam yerinden düştü. Sabah derse yetişmek için yerine taktıramadım. Taktırmak için vaktim olmadı. Dersten çıktım Bafra'ya dönüyorum. Ceza yazıldı. 122 TL ceza yazdılar” diye konuştu.

Yönetmeliğe uymayan sürücülere ceza yağdı

Yapılan uygulamada toplam 40 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 1 tanesine ‘mevzuata uygun değişikliği işletmemek', 5 adet sürücüye ‘görüşü engelleyecek film', 1 adet ‘tescil plaka konusu', 1 adet ‘yasak ışık donanımı', 2 adet ‘logo konusu', 2 adet ‘trafik işaretlerine uymamak', 1 adet ‘teknik şartları eksik değiştirmek' ve 1 adet de ‘araç muayenesi' konusundan cezai işlem uygulandı. Toplam 14 araç sürücüsüne 3 bin 36 TL idari para cezası uygulandı. Samsun'da uygunsuz modifiyeli araçlar üzerindeki uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Erdi Demür