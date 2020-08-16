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Mogadişu'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi

Mogadişu'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi
Mogadişu'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido Plajı'nda bulunan Elite Otel'e terör örgütü Eş Şebab tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bombalı saldırının ardından otele giren 4 terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, ilk belirlemelere göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ismail Mukhtar yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısını 15'e yükseldiğini duyurdu. Mukhtar, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve çatışmaların yaklaşık 5 saat sürdüğünü aktardı. Sözcü Mukhtar, otelde bulunan tüm vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.

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