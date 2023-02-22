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Mohamed Salah, Liverpool tarihine geçti

Mohamed Salah, Liverpool tarihine geçti
Mohamed Salah, Liverpool tarihine geçti

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında attığı golle, Steven Gerrard’ı geçerek Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları’nda en çok gol atan oyuncu oldu.

 Mısırlı yıldız Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid karşısında takımının ikinci golünü atan isim oldu. Salah, attığı bu golle kırmızılıların efsanesi Steven Gerrard'ı geçerek, 42. kez yaşadığı gol sevinciyle Liverpool tarihinde Avrupa Kupaları'nda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Düellonun en golcüsü tekrar Benzema oldu

Vinicius Junior, Real Madrid'in 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ilk yarıda attığı gollerle takımını soyunma odasına 2-2 beraberlikle götürdü. Vinicius, attığı 2 golle Real Madrid formasıyla Liverpool'a toplamda 5 gol atarak en çok gol atan oyuncu oldu. Karim Benzema ikinci yarı kaydettiği 2 golle, Vinicius'u geride bırakarak tekrardan unvanını geri aldı. Mohamed Salah ise attığı golle Liverpool forması altında Gerrard ile gol sayısını eşitledi.

Enes Gümüş
 

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