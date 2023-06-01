Moldova Cumhurbaşkanı: 'Ukrayna sınırına 20 kilometre uzaklıkta toplanmamız, dayanışmamızın açık bir ifadesi'

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 40'tan fazla ülke liderinin katılımıyla Moldova'daki tarihi Mimi Kalesi'nde başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, “Sizi bugün Moldova'da, Mimi Kalesi'nin sakin ortamında ağırlamak bir zevk ve onurdur. Barış ve sükunet, sınırımızın hemen ötesinde devam eden savaşla keskin bir tezat oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtamızdaki en büyük savaş, Rusya tarafından başlatılan bir savaş ve kıtamızda barışı yeniden sağlama konusundaki güçlü arzumuzla hepimizi bir araya getiren bir savaş” diye konuştu.

Sandu, “Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ikinci zirvesini burada, Ukrayna sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta gerçekleştirmemiz, Ukrayna ve halkıyla dayanışmamızın açık bir ifadesidir. Ukraynalılar özgürlük, Avrupa değerleri ve kıtamızın geleceği için savaşıyor” dedi.

Ukrayna halkına özgürlük mücadelesinde önderlik eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Sandu, “Avrupalılar gibi Moldovalılar da komşularımızla dayanışma göstererek onları evlerimizde ağırladı. Ama daha fazlasının yapılması gerekiyor. Bu zirve, barışı geri getirmek, savaşın sonuçlarını ele almak ve Avrupa'yı korumak için hepimizin taahhüt edebileceği çözümleri bulma konusunda bir platform sağlıyor” diye konuştu.

“Bu zirve, birlikte hareket etme kararlılığımızın açık bir ifadesidir”

Sandu, “Avrupa Siyasi Topluluğu'nun bu ikinci zirvesi, birliğimizin, gücümüzün ve tek bir aile olarak birlikte hareket etme kararlılığımızın açık bir ifadesidir. Önümüzdeki birkaç saat içinde kıtamızın güvenliğini nasıl güçlendireceğimiz ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını ele alma konusunda stratejik bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Ayrıca enerji ve iklim krizlerini ele alacağız. Hepimizin daha temiz ve daha güvenli bir enerji sistemine doğru ilerlememiz gerekiyor. Hepimizin enerji geçişini hızlandırması, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmesi, kritik altyapımızı ve elektrik şebekelerimizi daha iyi koruması gerekiyor. Hepimizin ülkelerimiz arasındaki bağlantıyı geliştirmeye büyük bir ilgisi var” ifadelerini kullandı.

“Egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerinin artık öneminin kalmadığını kabul edemeyiz” diyen Sandu, “Başka bir ülkenin komşuyu işgal etmeye karar vermesiyle halkımızın bir gecede mülteciye dönüşmesini kabul edemeyiz. Hepimiz kendi kaderimizi şekillendirme hakkına ve yeteneğine sahibiz. Moldova için bu, özgür dünyanın bir parçası olmak, Avrupa Siyasi Topluluğunda aktif bir rol oynamak, Avrupa Birliği'ne katılmak ve daha güçlü bir Avrupa inşa etmek için birlikte çalışmak anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl muazzam bir güç, dayanıklılık ve dayanışma gösterdik. Ama birlikte çok daha fazlasını yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Zelenskiy temmuz ayında NATO'ya davet bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise açılışta yaptığı konuşmada, NATO üyesi ülkelerin temmuz ayında Vilnius'ta bir araya geleceği zirvede Ukrayna'nın ittifaka üyeliği konusunda "net" bir karar alınmasını istediğini dile getirdi. Zelenskiy, “Vilnius'taki NATO zirvesinde Ukrayna'ya açık davet yapılması ve NATO üyeliği yolunda güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın AB üyelik sürecine de değinen Zelenskiy, “(Sonbaharda) AB'ye katılımımızla ilgili net, olumlu bir karara ihtiyaç var” dedi. Zelenskiy ayrıca savaşın sonlandırılması amacıyla sunduğu 10 maddelik barış formülünün ortaklaşa hayata geçirilmesi konusunda “Barış Zirvesi” gerçekleştirilmesi için çalıştığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından liderler, aile fotoğrafı çektirdi. AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı "diyalog ve iş birliği platformu” niteliğindeki Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ikinci toplantısında barış, güvenlik, enerji ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorlukların masaya yatırılması bekleniyor.

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