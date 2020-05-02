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Moldova İçişleri Bakanı korona virüse yakalandı

Moldova İçişleri Bakanı korona virüse yakalandı
Moldova İçişleri Bakanı korona virüse yakalandı

Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu, yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığı açıkladı. Voicu, "Hastanede yatmam gerekli görülmedi. Şuanda evde kendimi karantinaya aldım. Sağlık durumum iyi” dedi. Moldovalı Bakan ayrıca, karantina sürecinin bakanlık faaliyetlerini etkilemeyeceğini ifade etti.
Moldova İçişleri Bakanı Voicu, ülkede korona virüse yakalanan ilk üst düzey yetkili oldu.

İlk korona virüs vakasının 7 Mart'ta kayıtlara geçtiği Moldova'da bugün itibarıyla, toplam vaka sayısı 3 bin 980'e ölü sayısı ise 124'e ulaştı.

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