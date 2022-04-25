Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sev edilirken, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görüldü.

Moldova basınında Rus yanlısı Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlerde, MGB binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından roketatarla ateş açıldığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna, patlamaları Rusya'nın "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirdi.

Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde meydana gelen patlamalar hakkında Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Transdinyester'de meydana gelen patlamaları Rus gizli servislerinin "planlı bir provokasyonu" olarak nitelendirerek, saldırıdan 3 gün önce ayrılıkçı bölge liderlerinin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda "zaten buna hazırlandıklarını, güvenli ve konforlu bir sığınak kurduklarını” ifade etti. Bakanlık, saldırının Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından panik ve Ukrayna karşıtı duygular aşılamak için düzenlenen bir dizi kışkırtıcı önlemden biri olduğunu öne sürdü.