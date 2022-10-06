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Monaco - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

Monaco - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Monaco - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa deplasmanında Monaco ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MONACO 3 - 0 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar (CANLI)

11. dakikada Gomez'in Camara'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

14. dakikada ceza sahası içinde Embolo'nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Vanderson'un sağ taraftan kale sahasına yerden gönderdiği topa Embolo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

26. dakikada Camara'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta'nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Bartra'nın ceza sahası içinde Vanderson'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

55' GOL! Monaco, Disasi ile farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Disasi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Axel Disasi

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Stat: Stade Louis II
Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo
Yedekler: Didillon, Maripan, Jakobs, Malang Sar, Babai, Lucas, Matazo, Akliouche, Boadu, Minamino, Volland, Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Hugo, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Naci Ünüvar, Gbamin, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi, Umut Bozok, Djaniny
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Ben Yedder (dk. 14 ve 45 pen.) (Monaco)
Kırmızı kart: Gomez (dk. 10) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Denswil (Trabzonspor), Vanderson (Monaco)

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