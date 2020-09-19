Monet'in başyapıt tablosu Şanghay'da

Claude Monet'in Paris'teki Marmottan Monet Müzesi'nde bulunan 1872 tarihli “Impession, Sunrise” (İzlenim: GünDoğumu) adlı tablosu Şanghay'da sergileniyor. ‘Impession, Sunrise'ın yanı sıra 47 Fransız tablosu da sergileniyor. Sergide ‘Impression, Sunrise'ın kökenini ve arka planını tanıtan bir video da yer alıyor.

Marmottan Monet Müzesi Küratörü Marianne Mathieu, gün doğumunun Covid-19 salgınıyla mücadelede her zamankinden daha anlamlı bir hal aldığını söyleyerek, umudu simgelediğini belirtti.

Monet'in eserinin ilk kez bu kadar uzak bir mesafede sanatseverlerin karşısına çıktığı belirtiliyor. Sergi, 3 Ocak 2021'e kadar sürecek.