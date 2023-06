Money 20/20'de ilk Türk fintek pavilyonu kuruldu

Her yıl Avrupa, Asya ve Amerika'da farklı tarihlerde düzenlenen, 7 bin 500'den fazla katılımcı, 2 bin 300'den fazla şirket ve 350'den fazla konuşmacının yer aldığı Money 20/20 Europe Fintek Fuarı, 6-8 Haziran tarihlerinde Amsterdam'da gerçekleşti. Fintek dünyasının en prestijli etkinliklerinden kabul edilen fuarda; Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş., Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş., Paragram Ödeme Kuruluşu A.Ş., Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., PayTR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla TÖDEB liderliğinde bir araya gelerek Türk fintek sektörünün ve Money 20/20 tarihinin ilk Türk pavilyonunu kurdu. Fuara, önceki yıllarda, sadece bireysel katılım desteği kapsamında katılım sağlayabilen ödeme ve elektronik para kuruluşları, bu yıl TÖDEB liderliğinde güçlerini birleştirerek ‘Ticaret Bakanlığı Milli Katılım Desteği' ile kurulan bu pavilyonda bir araya geldi. Türkiye'nin fintek potansiyelinin global pazarlarda tanıtılması hedefiyle katılım sağlanan fuarda; pavilyon şirketleri, sektörün önde gelen isimleri ve yatırımcılarla doğrudan fikir alışverişi olanağı yakaladı.

TÖDEB üye kuruluşlarına ihracat kapasitelerini genişletme fırsatı sunan pavilyon stantları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, Türk fintek ekosistemi hakkında kapsamlı bir şekilde fikir edinirken, pavilyon şirketleri tarafından sunulan yenilikçi ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi oldular. 90'dan fazla ülkeden 2 bin 300'den fazla fintek alanında faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli şirketin yer aldığı Money 20/20 fuarı, sektördeki yenilikleri takip etmek isteyen ve yatırım yapmayı planlayan şirketler için önemli fırsatlar sundu.

TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin: “Türkiye bayrağı altında 8 üyemizle olmanın gururunu yaşıyoruz”

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Amsterdam'da düzenlenen Money 20/20 fintek fuarında 8 üye ile birlikte katılmaktan gurur duyduklarını aktarıp, desteklerinden dolayı Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ederek, “Bugün burada dünyanın en büyük fintek fuarı olan 20/20'de Türk pavilyonunu kurmuş olduk. 8 üyemizle beraber. Burada Türkiye'mizin fintek alanındaki faaliyetlerinden bütün katılımcılara bahsediyor olacağız. Türkiye bayrağı altında 8 üyemizle olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu fuara Türk pavilyonu anlamında ilk katılım sağlayan birlik olmanın da mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Dünyaya Türk finteğini anlatmak ve ülkemize döviz yatırım getirmek amacıyla bir ilki gerçekleştiriyoruz”

Ufuk Bilgetekin, Türk finteğini dünyaya tanıtmak adına Money 20/20'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Finansal teknolojiler dediğimiz zaman Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizin son açıkladığı verilere baktığımız zaman 800 tane civarında finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren kuruluş var. Bunlardan 76 tanesi ödeme sistemine hizmet eden ödeme ve para kuruluşları. Bunların içinde uluslararası para transferi yapan, wallet ve sanal pos gibi farklı alanda faaliyet gösteren üyelerimiz var. Değişen ve dijitalleşen dünya içinde bundan sonra kağıt paraların ortadan kalkacağı dijital paraların, altınların konuşulduğu finansal teknolojilerin de kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Bugün burada var olmak dünyaya Türkiye finteğini anlatmak, uluslararası iş birliktelikleri yapmak, mevcut üye kuruluşlarımıza dünyadan iş birliği ve ülkemize döviz yatırım getirmek amacıyla burada bir ilki gerçekleştiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Pay Fix CEO'su Erkan Kork: “Türk markalarına ciddi ilgi var”

TÖDEB'in açmış olduğu pavilyonda yer alan Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'nin CEO'su Erkan Kork ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede “Ticaret Bakanlığımızla TÖDEB'in iş birliği içinde Türkiye pavilyonu oluşturuldu. Pavilyonda 8 tane Türk firması stant açtı ve Money 20/20 fuarında 14-15'e yakın Türk firması stant açarak burada bulunmakta. Korkunç bir ilgi var özellikle Türkiye'ye Türk markalarına şirketlerine ciddi ilgi var” şeklinde konuştu.

“Milyarlarca dolarlık yatırım almaya hazır Türk şirketleri mevcut”

Erkan Kork, Amsterdam'da bulunan Money 20/20 fintek fuarında Türkiye'nin bu alanda önemli sırlarda yer aldığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın bundan birkaç yıl önce ‘Türkiye fintek üssü olmaya aday' şeklinde buyurmuş oldukları gibi. Evet Türkiye fintek üssü oluyor. Adaylıktan çıkarttık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yola çıktık. Milyarlarca dolarlık yatırım almaya hazır Türk şirketleri mevcut. Fintekin üssü olan Amsterdam'da bunu gözlemledik. Burada dünyanın devleri var. Hem yazılımsal anlamda hem diğer yan ürünleriyle hizmet veren şirketleri görüyoruz. Türkiye bunların arasında önemli sıralarda” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye'nin diğer markalarla yarışır halde olduğunu görüyoruz”

‘Dijitalleşme fintekin büyümesini nasıl etkiliyor?' şeklinde yöneltilen soruyu da yanıtlayan Kork, “Pandemiden sonra dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de dijitalleşme söz konusu. Ciddi anlamda etkiliyor çünkü oturduğunuz yerde elinizdeki cep telefonunuzla veya tabletinizle bütün her şeyi elinizin altında görmek istiyorsunuz. Nasıl Türkiye'de herkes e devlete girip bütün nüfus işlemlerini a'dan z'ye bütün işlemlerini yapabiliyorsa bunu finans alanında da yapması gerekiyor. Dünya bu konuda çok evrilmiş vaziyette. Her şeyi oturduğunuz yerde banka hesabını açıp istediğiniz ödeme kuruluşuna istediğiniz kişiye son kullanıcıya ödeme yönlendirebiliyorsunuz, para alabiliyorsunuz. Aldığınız parayı istediğiniz gibi kullanmanıza ön ödemeli kartları yükleyerek harcamanıza hatta bir adım daha öne gidiyoruz. Harcadığınız paradan anlaşmalı iş yerlerinde harcadığınızda 10 lirasını ‘cashback' promosyon olarak geri alıyorsunuz. Bu da dünyamızın ne kadar önde olduğunu Türkiye'nin de diğer markalarla yarışır halde olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fuardaki 14 şirketimiz Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak için her şeyi yapıyor”

Sektörün genel değerlendirmesini de yapan Erkan Kork, “Dünyada kartlı harcama alanında büyüme söz konusu. Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de büyüme söz konusu. Türkiye dünya ile yarışır konumda her anlamda. Özellikle fintek alanında ciddi anlamda eksiğimiz olan hiç bir şey yok. Tek ihtiyacımız olan şey biraz dünyaya açılmak. Burada görmüş olduğunu 14 şirketimiz de Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak için her şeyi yapıyor. Biz de artık milyarlarca dolarlık yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

Bora Akyol

