İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Montella: 'Hak ettiğimiz galibiyeti aldık'

Montella: 'Hak ettiğimiz galibiyeti aldık'
Montella: 'Hak ettiğimiz galibiyeti aldık'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Montella, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Çok çalıştıkları dönemde 4 maçlık bir puan serisi yakaladıklarını kaydeden Montella, “Bakıldığı zaman canı gönülden kulübümüzü tebrik etmek istiyorum. Sürekli bizim yanımızdalar ve çok iyi imkanlar sunuyorlar. Bu imkanlar sayesinde çok mutlu şekilde çalışabiliyoruz” dedi.

"Taraftara övgü"

Maçta topun rakipte daha fazla görüldüğü gibi bir durum olduğunu anlatan Montella, “Ama biz çok daha fazla gol pozisyonları bulduk. Maçın genelinde hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugünde bizi otel dışında sevgilerini gösterdiler. Bizi hep destekliyorlar” açıklamasında bulundu.

İsa Akar
 

İLGİLİ HABER
FT Antalyaspordan hakem tepkisi FT Antalyaspor'dan hakem tepkisi
İLGİLİ HABER
Adana Demirspor deplasmanda Antalyasporu devirdi! Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u devirdi!
İLGİLİ HABER
Adana Demirsporun Super Mariosu Balotelli gollerine devam ediyor Adana Demirspor'un 'Super Mario'su' Balotelli gollerine devam ediyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.