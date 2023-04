Montella: 'Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, yarın deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sürdüren mavi-lacivertli ekip, ısınmayla başladığını antrenmanı; koşu, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

“Önemli bir periyot bizi bekliyor”

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın hayallerinin peşinden koşacağını söyledi. Montella, “Geçmiş maçlarla alakalı konuşmayı sevmiyorum ancak önemli bir galibiyet elde ettik. Bir dahaki maç bizim için çok daha önemli. Önemli bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Maçtan maça gitmemiz gereken önemli bir periyot bizi bekliyor. Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada olduğumuz için de istediğimiz hayallerin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca Montella, yarın ve pazar günü iki önemli maç yapacaklarını iki karşılaşmadan da puanlar almak istediklerini dile getirdi.

Kevin Rodrigues: "Gayet iyi hissediyoruz"

Başarılı savunmacı Kevin Rodrigues ise deplasmandan puan almak için çalıştıklarını belirterek, “Şu anda gayet iyi hissediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada kalabilmek için. Zor bir maç olacak. İyi oynayan bir takıma karşı oynamaya gidiyoruz. Deplasman her zaman komplike gözükebilir ama biz elimizden geleni yapmak için oraya gideceğiz” şeklinde konuştu. Cherif Ndiaye de her mücadeleye çok sıkı hazırlandıklarını aktardı.

Umutcan İşledici

