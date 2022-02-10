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Montella: 'Kaderimiz böyleymiş'

Montella: 'Kaderimiz böyleymiş'
Montella: 'Kaderimiz böyleymiş'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Alanyaspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, maçın dengeli geçtiğini belirterek, "Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş, kaybettik" dedi.

Montella: 'Kaderimiz böyleymiş' - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor'a mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo, Montella karşılaşmanın 90 dakikasının bekledikleri gibi dengeli geçtiğini ifade ederek, "Sonuna kadar her sonuca açık bir maçtı. Son paslarda doğru seçimler yapabilirdik. Bir tek bu eksiğimiz vardı. Sonra penaltılara kaldı. Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş, kaybettik" diye konuştu.

Bekir Burak Canbolat
 

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