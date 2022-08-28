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Montella'dan ‘Balotelli' açıklaması

Montella'dan ‘Balotelli' açıklaması
Montella'dan ‘Balotelli' açıklaması

Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından, Balotelli ile yaşadıkları tartışmaya değinerek, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” dedi.

Montella’dan ‘Balotelli’ açıklaması - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında evinde Ümraniyespor'u ağırlayan mavi-lacivertli ekip müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Bu galibiyet için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmalı. Zor bir maç olacağını, iyi pas yapan, kompakt bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir oyundu. Sonrasında biraz kendimizi geri çektik ama birliktelik çok önemliydi. Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” ifadelerini kullandı.

Umutcan İşledici - Zafer Şahin
 

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