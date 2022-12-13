'Montrö Bildirisi' davasında sanıklar son savunmalarını yapacak

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, emekli amiraller esasa ilişkin son savunmalarını yapacak. 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan yargılanan emekli amirallerin savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi'ne" ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 emekli amiral hakkında "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tutuksuz yargılanan 103 sanığı hakkında, "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmanın devam edildiği davanın duruşmasına sanıklardan Ahmet Aksoy, Ahmet Şenol, Celal Parlakoğlu, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Mehmet Cemal Üren, Mustafa Baha Eren, Serdar Dülger, Arif Vehbi Alpman, Mustafa Ekmel Özdengil, Hasan Nihat Doğan, Ahmet Serdar Akınsel ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu belirterek, taraflara son savunmaları için söz verdi. Beyanların ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Ahmet Furkan Gülap

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