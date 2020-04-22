MopArt resim yarışması başladı

Kağıt ve defter üreticisi MOPAK tarafından, bu yıl 20'ncisi düzenlenen MopArt resim yarışması 18 Nisan Cumartesi günü başladı. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek yarışmaya 5-13 yaş arası tüm çocuklar katılabiliyor. 'Benim renkli dünyam' temasıyla çocukların hayallerine dokunacak yarışmada yer almak için herhangi bir ön koşul bulunmazken, yapılan resimler e-posta yoluyla iletilebiliyor. Yaş aralıklarına göre üç farklı kategoride yarışacak çocukların eserleri, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Teması engellemek için tüm başvuru ve değerlendirme süreci dijital ortamda gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucunda her kategoride dereceye giren çocuklara oyun konsolu, tablet, akıllı saat, bluetooth kulaklık ve elektronik deney seti hediye edilecek.

"Resim yarışması çocuklarımızın düşünceleriyle ilgili fikir verecek"

MopArt resim yarışmasının bu yıl koronavirüs nedeniyle erkene alındığını ve çocukların evde geçirdikleri süreye heyecan katacağını belirten MOPAK Genel Müdürü Ruhi Molay, "Resim yarışmasıyla ayrıca uzun süredir evde olan çocukların düşüncelerine de ulaşmış olacağız. Uzun süredir evde bizimle birlikte haberlere ve salgına dair öngörülere şahit olan çocuklardaki psikolojik değişimi fark etmek oldukça kıymetli. Tercih ettikler renkler ve çizgilerin yanı sıra kullanılan figürler çocukların bilinçaltına ışık tutuyor. Bu resimlerden yola çıkarak uzmanlara danışmalı ve salgının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini minimuma indirmek için bir temel oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.