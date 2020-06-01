MOPART resim yarışmasının kazananları belli oldu

Kağıt ve defter üreticisi MOPAK tarafından, bu yıl 20'ncisi düzenlenen MOPART resim yarışması 18 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. ''Benim renkli dünyam'' temasıyla çocukların hayallerine dokunan yarışmaya katılan eserler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından incelenerek 29 Mayıs'ta şirketin resmi sosyal medya hesabından açıklandı. Verilen bilgiye göre, yaş aralıklarına göre üç farklı kategoride gerçekleşen yarışmada dereceye giren çocuklar oyun konsolu, tablet, akıllı saat, bluetooth kulaklık ve elektronik deney seti gibi birçok hediye kazanma imkanı yakaladı.

''Mopart çocukların bilinçaltına ışık tutuyor''

Bu yıl koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkisini ölçmek ve onların bu süreçteki motivasyonunu yükseltmek amacı ile yarışmayı kurguladıklarını ileten MOPAK Genel Müdürü E. Ruhi Molay, ''Yarışma resimlerden yola çıkarak uzmanlara danışmalı ve salgının çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini minimuma indirmek için bir temel oluşturmalıyız. Evde kalarak sürece destek olan, büyük bir sabır ve umutla bu zor günlerin geçmesini bekleyen çocuklarımız için yeni projeler üretmeye ve onların heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz. Onların renkli hayalleri bizler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor'' ifadelerini kullandı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmayı kazananlar ise şu şekilde;

5-7 Yaş kategorisinde;

1'inci Lusin Yeniyorgan

2'nci Mira Ulusoy

3'üncü Ece Yalçınkaya

8-10 Yaş kategorisinde;

1'inci Eylül Çelikkıran

2'nci Sevilay Aydın

3'üncü Can Kayacan

11-13 Yaş kategorisinde;

1'inci Nehir Birlik

2'nci Doğa Deniz Özoğlu

3'üncü Serra Özaltın

Yarışmaya katılan tüm eserlerin sergilendiği online serginin mopakdefter.com/mopart adresinden ziyaret edilebileceği belirtildi.