İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı
Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası fotoğrafçıların ve doğa severlerin ilgi odağı haline geldi.

Küçük Sanayi Sitesinin karşısında bulunan renk cümbüşünün oluştuğu mor çiçek tarlası doğa severler ve fotoğrafçıların akınına uğruyor.

Fotoğrafçı Ali Eroğlu, yaklaşık 10 gün sürecek görsel ziyafeti kaçırmak istemeyenlerin bu anı ölümsüzleştirmek için mor çiçek tarlasında bol bol fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Eroğlu, "Mor çiçekli manzara gerçekten çok güzel. Sanki özenle ekilmiş bir çiçek bahçesi gibi. Düğün sezonu açılmış olsaydı, gelin ve damadın açık hava fotoğraflarını burada çekerdim” dedi.

Mustafa Akçay

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.