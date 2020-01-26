Mor ve Ötesi'nden depremzedelere anlamlı destek

Mor ve Ötesi grubu dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği konser öncesi hayranlarından destek istedi. Sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunan grup, Elazığ'daki depremzedeler için kışlık giysi, battaniye ve çocuk bezi başta olmak üzere yardım malzemeleri getirdi. Konsere elleri boş gelmeyen Mor ve Ötesi hayranları dayanışma masasını yardım malzemeleri ile doldurdu. Konserde grup solisti Harun Tekin, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileyerek, “Hep beraber başardığımız bir şeyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Siz o kadar yüce gönüllü insanlarsınız ki birkaç saat önce sosyal medyadan bir çağrıda bulunduk. Şimdi size bir fotoğraf göstermek istiyoruz. Elazığ'a göndereceklerimizin bir kısmı burada hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Mor ve Ötesi grubu, “Elazığ'da yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen depremin ardından bu akşamki Bostancı Gösteri Merkezi konserimizi iptal etmek ya da ertelemek yerine dayanışmayı büyütmek istedik. Kışlık giysi, battaniye ve çocuk bezi başta olmak üzere yanınızda getireceğiniz yardım malzemeleri, konser girişinde göreceğiniz dayanışma masasında toplanacak ve konser bitiminden sonra yetkililerle iletişime geçilerek en kısa sürede bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Biz de bu dayanışmaya elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz. Bunun dışında önümüzdeki günlerde Mor ve Ötesi iletişim kanallarını, deprem ve depreme hazırlık konularında paylaşılması gerektiğini düşündüğümüz bilgilerin, acil iletişim gerekliliklerinin ve bilimsel düşüncenin hak ettiği önemi kazanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz çabaların hizmetine sunacağız. Kayıplarımız maalesef geri gelmeyecek ama yaraları birlikte saracağımızdan şüphemiz yok. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürlerimizle” ifadelerini kullandı.

İslim Esra Çobanoğlu

